В Бразилии сильные дожди привели к гибели 23 человек

Сильные дожди привели к гибели 23 человек в городе Петрополис штата Рио-де-Жанейро, как передает Арменпресс, об этом сообщил новостной портал G1.

"По меньшей мере 23 человека погибли в результате сильных дождей в Петрополисе, согласно данным спасателей", - отмечает СМИ.

Дожди также привели к оползням.