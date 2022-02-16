В Бразилии сильные дожди привели к гибели 23 человек
Сильные дожди привели к гибели 23 человек в городе Петрополис штата Рио-де-Жанейро, как передает Арменпресс, об этом сообщил новостной портал G1.
"По меньшей мере 23 человека погибли в результате сильных дождей в Петрополисе, согласно данным спасателей", - отмечает СМИ.
Дожди также привели к оползням.
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