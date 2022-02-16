Они всегда зарились на наши ценности: предводитель Арцахской епархии о вандализме Азербайджана

Власти Азербайджана продолжают процесс уничтожения памятников армянской культуры и армянских церквей на оккупированных территориях Арцаха, и открыто лгут, что армянские надписи и факты армянской принадлежности церквей являются подделкой. Согласно правительству Азербайджана, «армяне оставили следы на азербайджанских памятниках, которые необходимо очистить», там даже создали рабочую группу, чтобы на государственном уровне фальсифицировать историю.

После того, как стало ясно, что ЮНЕСКО хочет посетить Арцах, в Баку была создана государственная комиссия, чтобы фальсифицировать историю и показать, что в Арцахе якобы нет армянских памятников.

Говоря с «Арменпресс» об опасности утраты армянских исторических и архитектурных памятников на оккупированных территориях Арцаха предводитель Арцахской епархии, Его Преосвященство епископ Вртанес Абрамян выразил свою глубокую обеспокоенность, отметив, что на данном этапе они поднимают свой голос протеста на разных платформах.

- Что еще мы можем сделать сейчас? То, что азербайджанцы делают с нашим культурным наследием, для нас не новость. Они всегда зарились на наши ценности. То же самое продолжается и сегодня. Нам нужно задуматься, понять, как сохранить наше наследие. Почему должны приходить другие и заявлять, что пришли спасать нас? Азербайджанское руководство уже не скрывает свои намерения и готовит свои программы, они знают свою национальную и культурную стратегию. Независимо от того, какие внешнеполитические, религиозные встречи проводятся, они либо занимают пассивную позицию, либо говорят, что подумают. В результате они делают то, что и намеревались сделать».

11 октября 2021 года в Москве состоялась трехсторонняя встреча религиозных лидеров региона по вопросу сохранения культурного наследия. Во встрече участвовали религиозные лидеры Армении, России и Азербайджана. Католикос Всех Армян Гарегин II поднял вопрос о судьбе церкви Святого Спасителя Казанчецоц в Шуши. Была надежда, что ее сохранят. Сегодня аппетиты азербайджанцев настолько возросли, что они хотят захватить все памятники культуры оккупированных территорий Арцаха.

По словам епископа, эти встречи для азербайджанцев ничто, они игнорируют даже призывы различных международных организаций, в том числе и ЮНЕСКО.

«Делают свою работу, почерк не меняют, уничтожают, искажают то, что им нужно. Мы не можем вернуть наших пленников. Сколько времени как закончилась война? Люди стали в Баку живыми памятниками, вы не представляете, каким физическим и душевным пыткам их там подвергают. Весь мир говорит: «Выпустите пленников, не отпускают», - сказал отец Вртанес.

Он подчеркну, что в такой ситуации мы должны полагаться лишь на себя. По его словам, власти Арцаха делают все, чтобы предотвратить эти зверства азербайджанской стороны.

«Мы должны набраться ума, правильно работать, чтобы сохранить нашу национальную, религиозную идентичность. Это творения наших отцов, которое они оставили нам в наследство. Мы были неразумны, мы не смогли удержать их, и теперь мы имеем то, что имеем. Не могу быть уверен, что церковь в Шуши сохранится. В ходе упомянутой трехсторонней встречи азербайджанская сторона сообщила, что на ремонт приехали итальянские специалисты. Но мы знаем, мы видели, что означает понятие ремонта по-азербайджански. Если мы посмотрим на равнинную часть Арцаха, на Нахиджеван, то увидим, что там ничего не осталось, все разрушено. Сегодня наш народ «договор» должен подписать сам с собой, что нам нечего отдавать врагу. Если каждый человек примет для себя такое четкое решение, оно станет национальным союзом, «документом», регулирующим дальнейшую судьбу и безопасность нации. Если мы этого не сделаем, нас вот таким образом разорвут на части», - заключил глава Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви.

Лиана Саркисян