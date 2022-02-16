В Варденике состоялся шахматный турнир памяти Корьюна Ованнисяна

В школе № 1 им. Р. Ованнисяна села Варденик Гегаркуникской области прошел уже 10-й юбилейный шахматный турнир, посвященный памяти преподавателя этой школы Корьюна Ованнисяна.

Как сообщили «Арменпресс» в школе N1 Варденика, в течение 10 лет турнир расширял свою географию. В нем участвуют и шахматисты Мартунинского и Варденисского районов Гегаркуникской области. Как в предыдущие годы, так и в этом году проведение турнира спонсировал сын Корьюна Ованнисяна, Карен Ованнисян.

Турнир проходил по швейцарской системе. Были возрастные группы до 10, с 11 до 14 и выше 15 лет.

В группе до 10 лет победили варденисец Сагател Тадевосян, ученики средней школы № 1 и № 2 Варденика Алекс Арутюнян и Арман Казарян. В группе с 11 до 14 лет победили Сурен Мовсисян, Нарек Микаелян и Гагик Мхитарян. В возрастной группе старше 15 лет победителями стали Тигран Зироян, Анна Зироян и Давид Кареян, представляющие Образовательный комплекс Варденика.

Приз был учрежден и для самых младших возрастных участников, который достался воспитаннику школы № 1 Варденика Арегу Арутюняну.

Приз, предусмотренный за активное участие, был вручен воспитаннице школы N1 Варденика Мари А. Петросян. За лучшую комбинационную игру приз получил ученик той же школы Роман Барсегян.

Участники турнира выразили благодарность организаторам, арбитрам и обещали более активное участие в следующем турнире. Победителям были вручены дипломы, благодарственные грамоты, медали и кубки.

Хосров Хлгатян