В ряде районов Армении идет снег
10:05, 16 Февраль, 2022
По состоянию на утренние часы 16 февраля в Гаваре, Чамбараке, Туманяне, Степанаване, Севане, Иджеване, Ноемберяне, Тавуше и Горисе идет снег.
Как сообщили «Арменпресс» в Дорожном департаменте, на участке дороги Алидзор-Татев местами гололедица.
Перевал Варденяц труднопроходим для транспортных средств с прицепом. Водителям транспортных средств с прицепом рекомендуется использовать на колесах противоскользящие цепи.
Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм