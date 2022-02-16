Лучший путь развития Арцаха - развитие технологической сферы: в Мартуни будет техношкола

В Мартунинском районе Арцаха будет техношкола. Это поможет юным арцахцам специализироваться в этой области, а студентам стать конкурентоспособными на рынке. В беседе с «Арменпресс» директор Образовательного фонда «Я» Ашот Аванесян выразил мнение, что лучший путь безопасности и экономического развития Арцаха - это создание и экспорт технологической продукции.

Аванесян уверяет, что в Арцахе приоритетом является технологическое образование, начало которому положили сами арцахцы, есть необходимость вывести его на международный уровень. Есть желание построить техношколу «Мунк», что требует активного участия лидеров отрасли и содействия благотворителей, ценящих образование.

«Мы должны создать техношколу «Мунк» в рамках Образовательного фонда «Я». Это даст возможность молодежи всего Мартунинского района получать современное технологическое образование. Это не будет похоже на обычные государственные школы. Занятия будут внеурочными», - сказал он.

Будучи участником войны Ашот Аванесян понял актуальность укрепления общин. Вот уже два года молодежь Арцаха получает образование и приобретает профессиональные ориентиры в рамках образовательного фонда «Я». Техношкола - второй этап программы, на котором учащиеся получат основную профессию. Директор фонда уверяет, что с созданием техношколы молодежь всего региона сможет получать современное профессиональное образование.

«Школа будет готовить современных конкурентоспособных специалистов, решать воспитательную задачу, но она решается с конкретной целью - обеспечением работы на месте. Нужно было показать, что в Арцахе не все потеряно, что можно добиться успеха и самостоятельно, благодаря своим бессонным ночам, страданиям, саморазвитию своих способностей. Каждый должен понять, на что он способен. Нужны профессиональные навыки, молодежь всех районов должна собраться в одной точке. «Мунк» станет результатом командной работы. Название техношколы связано с нашей целью», - представил Ашот Аванесян.

Директор фонда, подчеркнув преимущества технологической школы, отметил, что молодые люди не будут покидать свои общины, и оставаясь в селе, они смогут найти работу в любой точке мира. В случае наличия техношколы количество 6 общин, вовлеченных в курсы образовательного фонда «И», достигнет 12. Реализация проекта даст молодым людям возможности образования и личностного роста, будет способствовать развитию общин Мартунинского района и созданию новых рабочих мест.

Аванесян представил, как будут использованы пожертвования. Проект планируется реализовать в 3 этапа.

На первом этапе мобильные лаборатории, выезжая в общины, будут изучать образовательный потенциал местной молодежи, параллельно будет проводиться ремонт зданий, учебные классы и лаборатории будут оборудованы по современным стандартам.

«Школа рассчитана на 300 воспитанников. Подать заявку могут воспитанники, уже прошедшие начальный этап, или обладающие знаниями по данному направлению и профессии. Далее они должны сдать тест и собеседование. Возрастной ценз начинается с 14 - 15 лет», - сказал он.

На втором этапе будут закуплены необходимое оборудование, компьютеры и др.

На последнем этапе планируется набрать необходимых специалистов, запустить школу, а также приобрести микроавтобус, благодаря которому дети из общин Мартуни смогут добираться до техношколы «Мунк». Предусмотрены и административные расходы (приглашение специалистов, модераторов, зарплата тренеров и т.д.). «Многие специалисты уже подали заявки и готовы присоединиться к нам, даже преподавать бесплатно», - сказал он.

На данный момент в создание технологической школы вложено около 28 млн драмов. Цель – собрать 67 562 000 драмов. Аванесян уверяет, что благодаря техническому переоснащению «Мунк» даст возможность быть на связи с лучшими специалистами отрасли, локализовать их знания и опыт, обеспечить качественное образование.

Проект уже собрал вокруг себя сотни частных лиц и ряд компаний, в том числе «Сервис Титан», Объединение «Манташов», Armenian Code Academy, Образовательный фонд М.А.М. Министерство образования и науки Арцаха решит проблему обеспечения доступа к образованию в общинах и обеспечения будущих специалистов. Руководитель общины Агорт Нвер Мартиросян предоставил детям здание муниципалитета, и теперь он работает из дома. «Арцахэнерго» также признал важность проекта и поддержал его.

«Много людей просили не покупать им на Дни рождения подарок, а делать пожертвования техношколе. У нас есть благотворитель, который в свой День рождения пожертвовал техношколе почти 4 миллиона. Серж Танкян также призвал свою аудиторию делать пожертвования в пользу техношколы», - отметил Ашот Аванесян.

Желающие внести свой вклад в развитие технического образования в Арцахе могут перейти по следующей ссылке и сделать пожертвование.

Карине Тертерян