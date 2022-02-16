В Арцахе с февраля по май пройдут учения по огневой подготовке

С февраля по май 2022 года в Республике Арцах пройдут учения по огневой подготовке. «Арменпресс» представляет это, со ссылкой на сообщение, распространенное Советом безопасности Арцаха.

«С целью совершенствования военных навыков граждан Республики Арцах по инициативе секретаря Совета безопасности Виталия Баласаняна с февраля по май 2022 года в республике будут проведены учения по огневой подготовке, которые пройдут на базе материально-технической базы Армии обороны», - говорится в сообщении СБ Арцаха.

В учениях примут участие сотрудники органов государственного управления республики, а также крупных учреждений и предприятий.

Отмечается, что в учениях уже участвовали служащие Аппарата Совбеза.