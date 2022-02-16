Европейские индексы выросли - 15-02-22

МОСКВА, 16 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.98% и составил 15412.71 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.86% и составил 6979.97 пункта, британский FTSE вырос на 1.03% и составил 7608.92 пункта, а российский RTSI вырос на 5.05% и составил 1498.04 пункта.