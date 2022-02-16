Цены на цветные металлы - 15-02-22

ЛОНДОН, 16 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 15 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.14% и составила 3195.00 долларов США, цена на медь выросла на 1.22% и составила 9960.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.70% и составила 2298.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.64% и составила 23575.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.80% и составила 43450.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.63% и составила 3607.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 71000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.