Шольц призвал к срочной деэскалации вокруг Украины

Срочно необходима деэскалация ситуации вокруг Украины, война не должна начаться. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц,

"Мой визит проходит под знаком кризиса, самого тяжелого и угрожающего кризиса за многие десятилетия в Европе. Военная деятельность России и концентрация российских войск вдоль границы заняли многое время в наших переговорах, а также вопросы о гарантиях безопасности, которые сформулированы Россией. Я высказал свою оценку ситуации с безопасностью, и то как мы и наши европейские партнеры оценивают эту ситуацию", - сказал Шольц по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы озабочены, что сто тысяч военных сосредоточены на украинской границе, этому нет видимой причины. Поэтому срочно необходима деэскалация. В этой напряженной ситуации очень важно, чтобы не началась война", - добавил он.