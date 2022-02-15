СНГ планирует получить статус наблюдателя в ОДКБ

СНГ рассчитывает на получение статуса наблюдателя в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам во вторник первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов.

"На заседании Совета постпредов (во вторник - прим. ред.) будет рассмотрен вопрос в закрытом режиме о придании СНГ как международной организации статуса наблюдателя в ОДКБ", - отметил Анфимов.

Первый замглавы Исполкома Содружества также проинформировал, что на заседании Совета постпредов 15 февраля будут рассмотрены предложения по формированию повестки заседания Совета глав правительств СНГ, которое планируется провести в мае в Нур-Султане. "Мы приступили к подготовке очередного заседания глав правительств стран СНГ, которое должно состояться во второй половине мая в Нур-Султане. Мы надеемся, что на нем будет наконец-то подписано соглашение о свободной торговле услугами между государствами, входящими в состав СНГ", - отметил первый зампредседателя Исполкома СНГ.