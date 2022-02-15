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Ален Симонян направил президенту Сербии поздравительное послание

Ален Симонян направил президенту Сербии поздравительное послание

Исполняющий обязанности президента Ален Симонян по случаю Дня государственности направил президенту Республики Сербия Александру Вучичу поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента РА, в послании, в частности, говорится:

«Армения придает большое значение последовательному развитию и углублению дружественных отношений с Сербией на двусторонней и многосторонней площадках. Существующие устойчивые партнерские отношения между нашими странами всегда отличались взаимным доверием и искренним стремлением к их углублению.

Убежден, что совместными усилиями мы продолжим развивать взаимовыгодное партнерство во благо наших народов».
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