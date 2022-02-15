Европарламент одобрил решение Совета ЕС предоставить Украине пакет помощи в €1,2 млрд

Депутаты Европарламента (ЕП) одобрили решение Совета ЕС о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи на сумму €1,2 млрд. Результаты голосования озвучены во вторник на сессии законодательного органа в Страсбурге, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Союз окажет макрофинансовую помощь в размере не более €1,2 млрд, которая будет доступна для поддержки макроэкономической стабилизации и программы коренных реформ на Украине", - говорится в документе, принятом депутатами. В нем отмечается, что "эта помощь будет предоставлена в виде займов" и "послужит покрытию платежного баланса Украины, как отмечается в программе Международного валютного фонда". После утверждения соответствующего решения ЕП деньги будут переведены Киеву двумя траншами по €600 млн в течение 12 месяцев.

Большая часть средств, предоставляемых в рамках программ макрофинансовой помощи ЕС, направлена на обслуживание внешней государственной задолженности Украины. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что ЕС с 2014 года уже предоставил Украине рекордный объем помощи в €17 млрд.