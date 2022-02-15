ВОЗ призывает восточный регион Европы сохранить антиковидные меры

В восточной части Европы пока не следует отменять антиковидные меры. Как передает Арменпресс, об этом заявил во вторник на брифинге глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"В тревожной ситуации, когда мы столкнулись с мощной волной "омикрона" на фоне широкой циркуляции варианта "дельта" в восточной части региона, не время отменять меры, которые, как мы знаем, доказали свою эффективность в плане снижения распространения COVID-19.

В Европейском регионе ВОЗ зарегистрировали более 165 млн случаев COVID-19 и 1,8 млн смертей.

"Лишь на прошлой неделе от него умерли 25 тысяч жителей региона. Системы здравоохранения испытывают все большую нагрузку, не в последнюю очередь из-за того, что заболеваемость среди медицинских работников также растет: число случаев среди медперсонала выросло с тридцати тысяч в конце прошлого года до 50 тысяч месяц спустя. На фоне увеличения потребностей в медицинской помощи уменьшилось число персонала, который может эту помощь оказывать, и значительно вырос риск передачи инфекции в медицинских учреждениях, что еще больше осложняет нынешнюю ситуацию", - пояснил Клюге.

За последние две недели в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Российской Федерации и Украине число случаев COVID-19 выросло более чем вдвое, отмечают в ВОЗ. Волна "омикрона" движется на восток: в десяти государствах-членах в восточной части региона уже выявлен этот вариант.

Клюге подчеркнул, что слишком много людей из группы повышенного риска все еще не защищены: менее 40% лиц старше шестидесяти лет в Боснии и Герцеговине, Болгарии, Киргизии, Узбекистане и Украине прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Болгария, Грузия и Северная Македония также входят в число стран, где менее 40% процентов медицинских работников получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19. Он призвал правительства стран и органы здравоохранения проанализировать причины низкого спроса и непринятия вакцин и разработать мероприятия для повышения вакцинации, опираясь на местные условия.