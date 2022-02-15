Историко-культурное наследие не должно становиться политическим инструментом: ЮНЕСКО

ЮНЕСКО работает над направлением в Нагорный Карабах независимой технической миссии. Об этом в ответ на запрос «Арменпресс» заявили в пресс-службе ЮНЕСКО, коснувшись сигналов о случаях непрекращающегося осквернения, видоизменения и уничтожения армянского исторического и культурного наследия на территориях, подконтрольных азербайджанским вооруженным силам после войны.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры надеется, что в ближайшем будущем туда будет направлена миссия по установлению фактов.

«Мы работаем над направлением в Нагорный Карабах независимой технической миссии ЮНЕСКО, согласно Гаагской конвенции 1954 года. Надеемся, что это станет возможно в ближайшее время, но на данный момент для этого нет необходимых условий. Поэтому обсуждения еще продолжаются», - сообщил «Арменпресс» сотрудник пресс-службы ЮНЕСКО Томас Маллард.

На вопрос, как оценивает организация действия правительства Азербайджана в отношении армянского историко-культурного наследия в Нагорном Карабахе в виду решения Гаагского суда по делу «Армения против Азербайджана» о применении срочных мер в отношении правительства Азербайджана от 7 декабря 2021 года, также и недавнего заявления Азербайджана о формировании рабочей группы, которая будет уничтожать армянские надписи и другие следы с албанских церквей, и может ли азербайджанская интерпретация истории стать оправданием для уничтожения армянских исторических надписей и других следов с религиозных и других памятников, в ЮНЕСКО ответили, что историко-культурное наследие не должно становиться инструментом для политических целей.

«Культурное наследие и история не должны становиться инструментом для каких-либо политических целей. Мы призываем все наши государства-члены уважать этот принцип во всем мире», - заявили в ЮНЕСКО.

Арам Саркисян

Анжела Амбарцумян

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