Цель Турции - уничтожить курдский народ: акция протеста у Офиса ООН

Представители курдской общины Армении организовали акцию протеста перед офисом ООН в Армении, требуя созвать специальное заседание ООН для обсуждения вопроса освобождения соучредителя Рабочей партии Курдистана, политзаключенного Абдуллы Оджалана.

Как передает «Арменпресс», курдский депутат от фракции Гражданский договор» Князь Гасанов напомнил, что их лидер 23 года подвергается пыткам в тюрьме Имралы в Турции, однако международное сообщество взяло на себя роль молчаливого наблюдателя.

«Турецкие власти показывают, что их целью является уничтожение курдского лидера и курдского народ. 25 миллионов курдов, проживающих в Турции, до сих пор не признаны Конституцией как нация, не признан и их язык. Наши дети не могут там получать образование, на них оказывается давление. В течение 12 лет исламские группировки под эгидой Турции уничтожили 4-5 миллионов сирийских курдов. Турецкие власти уже оккупировали 3-4 города Роджавы и выселили оттуда людей. Это показывает, что турецкие власти делают все, чтобы уничтожить и ассимилировать курдский народ», - заключил Князь Гасанов.

Гасанов призывает международное сообщество принять меры против геноцидальной политики Турции. «Эти шаги, прежде всего, должны предпринять сверхдержавы, но, к сожалению, сегодня каждая сверхдержава имеет свои интересы и, исходя из этого, игнорирует и курдов, и армян, и права всех угнетенных народов», - подчеркнул Гасанов.

Представители курдской общины Армении передали в Офис ООН в Армении письмо, в котором представлены их требования к международному сообществу.

Абдулла Оджалан был руководителем курдского освободительного движения. В настоящее время он осужден на пожизненное заключение на турецком острове Эмрали.