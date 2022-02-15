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На предстоящем заседании правительства Турции будет затронут и вопрос нормализации отношений с Арменией

На предстоящем заседании правительства Турции будет затронут и вопрос нормализации отношений с Арменией

На заседании правительства Турции 16 февраля будет затронут и вопрос нормализации отношений с Арменией. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает hurriyet.

Будут обсуждены процессы, происходящие в экономике Турции, в частности, высокая инфляция, напряженность в отношениях Россия-Украина и шаги Турции в этом направлении, подготовительные работы к визиту президента РФ Путина в Турцию, предстоящий в следующем месяце визит президента Израиля в Турцию, отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Также будет затронут вопрос нормализации отношений с Арменией.

В конце заседания президент Турции намерен с посланием обратиться к гражданам страны.
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