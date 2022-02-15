В Кабуле прошла акция протеста против решения США заблокировать афганские активы

Сотни жителей Кабула организовали во вторник демонстрацию протеста против решения американского президента Джо Байдена заблокировать в США большую часть активов Центрального банка Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом сообщил афганский телеканал Tolo News.

"Прекратите враждовать с афганским народом", - приводит агентство Aamaj News лозунг недовольных афганцев. "США и их союзники должны заплатить за убийство тысяч афганцев и разрушение Афганистана", - написано на одном из плакатов митингующих. Они призвали не использовать заблокированные деньги на выплату компенсаций семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года, подчеркнув, что эти события "не имеют никакого отношения к афганскому народу".

Кроме того, по данным агентства Asvaka, мирная акция протеста против решения вашингтонской администрации проходит в городе Джелалабад (административный центр восточной провинции Нангархар). Отмечается, что в шествии принимают участие в том числе предприниматели и работники пунктов обмена валюты.

11 февраля Байден подписал указ о блокировании $7 млрд активов ЦБ Афганистана в США. Как пояснил представитель американской администрации, Вашингтон будет стремиться направить порядка $3,5 млрд на обеспечение нужд афганского народа, однако более половины замороженных средств зарезервирует для возможной выплаты компенсаций родственникам жертв терактов, в том числе 11 сентября, по искам в американских судах. При этом разрешение на передачу финансов для помощи афганскому народу должен дать суд в Нью-Йорке.