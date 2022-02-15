Россия возвращает войска Южного и Западного военных округов в места постоянной дислокации
13:13, 15 Февраль, 2022
Войска Южного и Западного военных округов Российской Федерации после учений возвращаются в места постоянной дислокации.
Как передает «Арменпресс» со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.«Войска Южного и Западного военных округов уже начали загружать железнодорожные и автомобильные транспортные средства и сегодня двинутся к своим военным гарнизонам», - сообщил он.
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