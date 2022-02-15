В Узбекистан вернут 131 миллион долларов Гульнары Каримовой

Средства дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой в размере 131 миллиона долларов готовы к возврату на родину из Швейцарии через создаваемый многосторонний трастовый фонд ООН, как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник пресс-служба министерства юстиции Узбекистана.

"Одиннадцатого февраля 2022 года Швейцария и Узбекистан провели раунд переговоров, в ходе которых обе делегации в принципе согласились создать новый многосторонний трастовый фонд Организации Объединенных Наций. Фонд будет использован для возврата активов, которые были окончательно конфискованы в рамках уголовного производства. В настоящее время около 131 миллиона долларов США готовы к возврату", - говорится в сообщении минюста для СМИ.

По данным ведомства, фонд начнет свою деятельность после подписания между Швейцарией и Узбекистаном юридически обязывающего соглашения о реституции. "Он будет выделять ресурсы на проекты в соответствии с рамочной программой ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития для Узбекистана (UNSDCF). Все проекты будут контролироваться на основании правил и положений системы ООН. Организации гражданского общества будут играть консультативную роль", - отметили в пресс-службе.

"Государственные органы Узбекистана активно ведут работу с компетентными органами Швейцарии, США, Франции, Российской Федерации и другими странами, по возврату незаконно выведенных активов Г. Каримовой и её сообщников, полученных в результате преступной деятельности. На днях в Узбекистан возвращены из Франции 10 миллионов долларов", - добавили в минюсте.