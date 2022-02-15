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МО Азербайджана распространило очередную дезинформацию: Министерство обороны Республики Армения

МО Азербайджана распространило очередную дезинформацию: Министерство обороны Республики Армения

15 февраля Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, утверждая, что 14 и 15 февраля подразделения Вооруженных сил РА открыли огонь по азербайджанским военным позициям, расположенным в северо-восточной и восточной частях армяно-азербайджанской границы. Как передает «Арменпресс», сообщение о дезинформации распространило Министерство обороны РА.

В сообщении отмечается, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна, она под полным контролем ВС Республики Армения.
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