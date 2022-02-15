Певица Марица Тиликян на международном конкурсе удостоилась Гран При

Армению на Международном конкурсе-фестивале песни «Wielkopolski Bells-2022» (Великопольские колокола-2022) и на финальном гала-концерте представляла солистка Культурного центра ЕГУ Марица Тиликян.

Как передает «Арменпресс», в ЕГУ сообщили, что Марица Тиликян завоевала Гран-при в своей возрастной группе конкурса, прошедшем в Молодежном культурном центре в Польше, в Острув-Великопольски.

Согласно решению жюри, она была признана лучшей участницей конкурса, отличающейся своим профессиональным исполнением, в результате получила и Супер Гран-при.

Марица Тиликян - воспитанница хора Культурного центра ЕГУ и театральной студии «Университет». Она участвовала во многих национальных и международных конкурсах, завоевывая на них главные призы.