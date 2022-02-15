В Армении за прошедший день подтверждено 1 307 случаев заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 15 февраля в Армении подтверждено 408 381 случаев заражения COVID-19, 379 126 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 201 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 19 479 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 5 359 тестов. Подтверждено 1 307 случаев заболевания COVID-19, вылечились 3 514 заболевших, есть 15 летальных исходов.

Всего проведено 2 833 813 тестирований.