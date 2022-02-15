Представитель Армении на «Евровидении-2022» будет известен в начале марта: на Общественном телевидении идут обсуждения

На Общественном телевидении все еще идут обсуждения, кто будет представлять Армению на международном песенном конкурсе «Евровидение-2022».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила руководитель PR и цифровой связи Общественного телевидения Анна Оганян.

«Мы еще не вышли на финальную стадию. Имя участника пока не определено. Когда будет принято окончательное решение, мы официально опубликуем его имя», - сказала Анна Оганян.

По ее словам, еще есть время, чтобы довести рабочие обсуждения до финальной стадии. Она подчеркнул, что распространяемая в Интернете информация о том, что нашу страну на конкурсе будет представлять тот или иной певец, на самом деле препятствует переговорам с артистами. Анна Оганян отметила, что имя участника станет известно в начале марта 2022 года.

В СМИ распространилась информация, что представлять Армению на песенном конкурсе будет певица Rosa Linn (Роза Костандян).

Песенный конкурс «Евровидение-2022» пройдет в Турине, в Спортивно-концертном комплексе «Пала Олимпико». Первый полуфинал конкурса состоится 10 мая, второй - 12 мая, финал - 14 мая. Представитель Армении выступит в первом полуфинале конкурса.