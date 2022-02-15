Лига чемпионов возобновляется

Стартуют матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Как передает «Арменпресс», очередной тур Лиги чемпионов начнется с двух игр. Сегодня «Спортинг» примет «Манчестер Юнайтед», а ПСЖ - «Реал». Оба матча начнутся в полночь по ереванскому времени.

Далее состоятся матчи «Зальцбург» - «Бавария», «Интер» - «Ливерпуль».