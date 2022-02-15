Гутерриш высказал глубокую обеспокоенность спекуляциями о войне в Европе

Генеральный секретарь ООН Антоину Гутерриш высказал глубокую обеспокоеннсоть сообщениями о возможном военном конфликте в Европе. Как передает Арменпресс, об этом он заявил в понедельник журналистам.

"Я глубоко обеспокоен возросшей напряженностью и спекуляциями о возможном военном конфликте в Европе, - сказал он. - Его цена в человеческих страданиях, разрушениях и ущербе в европейской и глобальной безопасности слишком велика, чтобы даже думать об этом".

"Мы не можем допустить даже возможность такого катастрофического столкновения. В ближайшие часы и дни я продолжу работу на этом направлении. Я говорил сегодня утром с главами МИД России и Украины [Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой]. Я ясно сказал - альтернативы дипломатии нет. Все вопросы, даже самые сложные, должны решаться в дипломатических рамках", - добавил генеральный секретарь ООН.