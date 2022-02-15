В работе армянской общины Франции вопрос Арцаха остается приоритетом

В работе армянской общины Франции в 2022 году вопрос Арцаха останется приоритетом.

Об этом в беседе с «Арменпресс» заявил сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции, член бюро АРФД Мурад Папазян. Он сообщил, что, серьезная работа по признанию независимости Арцаха, которая проводилась в предыдущие годы, будет продолжена и в 2022 году. Говоря о недавно прошедшем Ежегодном ужине армянской общины в Париже, на котором присутствовали высокопоставленные представители законодательной и исполнительной власти Франции, Мурад Папазян отметил, что это хороший повод ежегодно собирать друзей армян.

«Мы работаем с французскими властями, чтобы сохранить проармянскую позицию. Известно, что у них очень твердая позиция в вопросе признания Геноцида армян и отрицания геноцида. Мы хотим, чтобы проармянский настрой Франции был связан и с вопросом Арцаха. Мы работаем в этом направлении, и в результате Сенат Франции проголосовал за резолюцию, призывающую Францию признать независимость Арцаха. То же самое произошло и в крупных городах и общинах Франции. Уже 85 городов и районов проголосовали за резолюцию о признании Францией независимости Арцаха. Это показывает результат работы, проделанной за годы. Мы показали нашим коллегам и друзьям, что армянская община действительно сильна, и она на основе позитивных принципов защищает дело «Ай Дата» и армянский вопрос», - отметил Мурад Папазян.

Президент Франции в этом году из-за командировок не присутствовал на ежегодном обеде в Париже, но был премьер-министр. Мурад Папазян отметил, что им удалось представить требования армянской общины.

«Мы дали жесткую оценку войне и ее последствиям. Мы представили свои заключения по сохранению Арцаха и армянского культурного наследия. Мы намерены активизировать контакты, в том числе и с упором на вопросы культуры. ЮНЕСКО предстоит многое сделать для обеспечения сохранения армянских культурных ценностей», - сказал Мурад Папазян, подчеркнув, что нельзя допустить, чтобы Азербайджан ассимилировал армянскую культуру.

Мурад Папазян подчеркнул необходимость активизации сотрудничества между Францией и Арцахом и на уровне городов. По его словам, необходимо принять новую правовую базу, которая будет более надежной и стимулирующей французские города продолжать помогать городам Арцаха. Мурад Папазян отметил, что хотя вопрос Арцаха для них приоритет, но они желают способствовать и активизации экономических связей и культурного сотрудничества и между Арменией и Францией.

2022 год во Франции - предвыборный, ожидаются президентские выборы. По словам Мурада Папазяна, они работали со всеми основными кандидатами на пост президента. Выборы пройдут в два тура 10 и 24 апреля. Кандидаты, прошедшие второй тур, получат возможность выразить свою позицию по отношению к армянской общине.

Анна Гзирян