Цены на цветные металлы - 14-02-22

ЛОНДОН, 15 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 14 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.64% и составила 3232.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.60% и составила 9840.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.09% и составила 2282.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.19% и составила 23425.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.02% и составила 43800.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.20% и составила 3630.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 71000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.