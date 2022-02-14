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Еще одно землетрясение на армяно-грузинской границе 

Еще одно землетрясение на армяно-грузинской границе 

14 февраля в 21:03 по местному времени (в 17:03 по Гринвичу) сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты МЧС Республики Армения зарегистрировала землетрясение магнитудой 3.0, с географическими координатами Грузия-Армения, 41.15⁰ северной широты и 43.96⁰ восточной долготы, в 13 км к северо-востоку от села Бавра. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, сила толчков землетрясения в эпицентре составила 4 балла.

Землетрясение ощущалось в селах Мец Сепасар и Сарагюх Ширакской области силой в 3 балла.


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