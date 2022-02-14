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Глава МИД Италии посетит Киев 

Глава МИД Италии посетит Киев 

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо 15 февраля посетит Киев. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник внешнеполитическое ведомство республики.

"В рамках усилий Италии по снижению напряженности между Россией и Украиной и в поиске дипломатического решения кризиса министр иностранных дел Луиджи Ди Майо отправится завтра в Киев", - говорится в распространенном МИД заявлении.

В нем также указывается, что Ди Майо "подтвердит полную поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Украины в тесной координации с партнерами по ЕС и союзниками по НАТО". Министр также подтвердит поддержку "любых усилий по переговорам, в том числе в рамках нормандского формата и Минских соглашений", отмечается в сообщении.


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