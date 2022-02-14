Глава МИД Италии посетит Киев 

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо 15 февраля посетит Киев. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник внешнеполитическое ведомство республики.

"В рамках усилий Италии по снижению напряженности между Россией и Украиной и в поиске дипломатического решения кризиса министр иностранных дел Луиджи Ди Майо отправится завтра в Киев", - говорится в распространенном МИД заявлении.

В нем также указывается, что Ди Майо "подтвердит полную поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Украины в тесной координации с партнерами по ЕС и союзниками по НАТО". Министр также подтвердит поддержку "любых усилий по переговорам, в том числе в рамках нормандского формата и Минских соглашений", отмечается в сообщении.