В Германии изучат запросы Украины по поставкам вооружений: Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин изучает отдельные запросы Украины по поставкам вооружений, сообщит о своем решении по завершении анализа.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, Украина в последние недели активно просит у Берлина поставок вооружений, Германия же отказывается поставлять летальное оружие, ссылаясь на то, что правительство по закону не может одобрять поставки летального оружия в кризисные регионы.

"Вы знаете немецкое законодательство по оружейному экспорту в отношении кризисных регионов, я уже отметил, что мы оказали большую помощь. Хочу повторить: Германия оказывает наибольшую финансовую помощь Украине, и мы продолжим делать это", - заявил Шольц на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Что касается отдельных возможностей, то регулярно изучаем (адресованные нам) запросы. Когда мы закончим анализ, то мы сможем что-то сказать по этому поводу", - добавил он.