Глава МИД РФ и действующий председатель ОБСЕ обсудят Нагорный Карабах

В Москве министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 15 февраля проведет переговоры с министром иностранных дел Польши Збигневом Pay, который прибудет в Россию с визитом в качестве действующего председателя ОБСЕ.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в числе других тем предполагается рассмотреть вопросы, касающиеся содействия со стороны ОБСЕ урегулированию конфликтов на востоке Украины, в Нагорном Карабахе и Приднестровье, а также посредничество Организации в Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, ее деятельность на Балканах и в Центральной Азии.