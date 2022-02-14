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Спецпредставитель Армении и замглавы МИД РФ обсудили нормализацию армяно- турецких отношений

Спецпредставитель Армении и замглавы МИД РФ обсудили нормализацию армяно- турецких отношений

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сообщил, что 14 февраля состоится телефонный разговор заместителя председателя Национального Собрания Армении, 

спецпредставителя по нормализации отношений между Арменией и Турцией Рубена Рубиняна и заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко.

Как сообщает Арменпресс, состоялся обмен мнениями по вопросам реализации московских договоренностей (14 января с.г.) между армянской и турецкой сторонами, а также по дальнейшим шагам в связи с очередным контактом двух спецпредставителей в Вене 24 февраля с.г.

Как отмечает официальный сайт МИД РФ, с российской стороны подтверждена готовность и далее содействовать поиску точек соприкосновения между Ереваном и Анкарой в интересах стабильности и устойчивого развития в регионе.


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