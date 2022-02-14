Зеленский призвал выехавших за границу депутатов вернуться на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский дал депутатам Верховной рады, которые выехали за границу, сутки для того, чтобы вернуться в страну.

"И я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов, они уже туда (за границу – ред.) кого-то из своих родных привезли, чтоб они (депутаты – ред.) все-таки вернулись в государство… считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем как государству, как руководству делать серьезные выводы", — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Зеленский. Трансляцию вел офис президента Украины в Facebook.

При этом он не стал уточнять, депутаты каких партий покинули страну. Зеленский отметил, что власть, в том числе парламент, должна своим примером давать сигналы народу к единству. В частности, он подчеркнул, что его семья остается на Украине, вместе с ним.

Зеленский признался, что никак не может повлиять на бизнесменов, но по его мнению, им также не следовало уезжать из страны.