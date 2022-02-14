Срок годности вакцины Moderna продлен на два месяца

Срок годности вакцины Spikevax компании Moderna продлен на два месяца для партий, произведенных до февраля 2022 года. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения, срок годности раньше был 7 месяцев, а теперь стал 9 месяцев.

Изменения были внесены в соответствии с рекомендациями Moderna, одобренными уполномоченными органами, разрешившими использование вакцины (Великобритания, США, ЕС).

Данная пролонгация относится также к дозам, используемым в настоящее время в Армении.