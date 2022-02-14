Время в Ереване: 11:07:36,   14 Февраль

Срок годности вакцины Moderna продлен на два месяца

Срок годности вакцины Moderna продлен на два месяца

Срок годности вакцины Spikevax компании Moderna продлен на два месяца для партий, произведенных до февраля 2022 года. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения,  срок годности раньше был 7 месяцев, а теперь стал 9 месяцев.

Изменения были внесены в соответствии с рекомендациями Moderna, одобренными уполномоченными органами, разрешившими использование вакцины (Великобритания, США, ЕС).

Данная пролонгация относится также к дозам, используемым в настоящее время в Армении.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]