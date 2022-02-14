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Дипломатические представительства Армении в Украине работают в нормальном режиме: МИД Армении

Дипломатические представительства Армении в Украине работают в нормальном режиме: МИД Армении

Министерство иностранных дел Республики Армения внимательно следит за развитием событий в Украине. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.

«Дипломатические миссии Армении в Украине – посольство, расположенное в Киеве, Генеральное консульство в Одессе работают в обычном режиме, находясь в постоянном контакте с гражданами Армении, которым при необходимости будут даны дополнительные указания», - написал Ваан Унанян на своей странице в Facebook.


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