Дипломатические представительства Армении в Украине работают в нормальном режиме: МИД Армении
16:35, 14 Февраль, 2022
Министерство иностранных дел Республики Армения внимательно следит за развитием событий в Украине. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.
«Дипломатические миссии Армении в Украине – посольство, расположенное в Киеве, Генеральное консульство в Одессе работают в обычном режиме, находясь в постоянном контакте с гражданами Армении, которым при необходимости будут даны дополнительные указания», - написал Ваан Унанян на своей странице в Facebook.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм