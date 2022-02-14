В МИД РФ заявили об обострении ситуации в Мали

Ситуация в Мали накаляется, власти страны остаются один на один с террористическими группировками, как передает Арменпресс, об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Сейчас ситуация еще накаляется в том числе в Мали. Французы операцию "Бархан" заканчивают, с трех баз эвакуируют своих военнослужащих. Европейская операция "Такуба" тоже не имеет никаких перспектив, она разваливается. Властей Мали оставляют один на один с группировками", - заявил он в ходе круглого стола в Совете Федерации "Международное сотрудничество в борьбе с глобальными вызовами и угрозами, включая кризис системы контроля над вооружениями".

В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Целью операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.