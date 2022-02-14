В НАТО сейчас нет консенсуса о принятии Украины или Грузии, заявил Ишингер

В НАТО сейчас нет консенсуса о принятии Украины или Грузии в альянс, заявил на брифинге в Берлине глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В Североатлантическом альянсе до сегодняшнего дня нет, по моим сведениям, консенсуса, а для такого решения необходим консенсус, принять одну из этих стран или даже обе эти страны в альянс", - сказал Ишингер.