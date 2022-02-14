В Литву прибудет дополнительный контингент военных Германии

Германия направит на текущей неделе в Литву в состав сводного батальона НАТО дополнительный контингент. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило Минобороны балтийской республики.

"Реагируя на ситуацию на границе с Украиной и ухудшение положения в сфере безопасности в регионе стран Балтии, Германия приняла решение дислоцировать в Литве дополнительное число своих военнослужащих, которые прибудут в Литву на текущей неделе", - говорится в сообщении.

В 2017 году сводные батальоны НАТО были размещены в трех странах Балтии и Польше "для укрепления восточного фланга НАТО". В Литве командование им взяла на себя Германия. В составе батальона находятся 1,2 тыс. военнослужащих из нескольких стран альянса. Берлин заявил, что готов увеличить свое участие, дополнительно послав в Литву около 350 солдат и офицеров Бундесвера. Помимо них, своих военных в настоящее время командировали Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Чехия.

За прошедшие пять лет в составе батальона находились более 15 тыс. военнослужащих из девяти стран НАТО.