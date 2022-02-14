Время в Ереване: 11:07:36,   14 Февраль

Тигран Хачатрян и Дмитрий Гвиндадзе обсудили ключевые направления сотрудничества с ЕБРР

Тигран Хачатрян и Дмитрий Гвиндадзе обсудили ключевые направления сотрудничества с ЕБРР

Министр финансов Армении Тигран Хачатрян принял 14 февраля делегацию, возглавляемую руководителем Офиса Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Армении Дмитрием Гвиндадзе.

Как сообщили «Арменпресс» в министерстве, на встрече обсуждались ключевые направления сотрудничества с ЕБРР, в частности, развития «зеленой экономики» в Армении, повышения конкурентоспособности частного сектора, улучшения управления, содействия реформам бизнес-среды, особо были выделены вопросы, касающиеся развития стабильных инфраструктур.

Тигран Хачатрян в своей речи подчеркнул значение сотрудничества с банком по указанным направлениям, особенно в области эффективной реализации инфраструктурных программ и мероприятий, направленных на улучшение инвестиционной среды, имеющих ключевое значение для устойчивого развития.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]