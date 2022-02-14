Никол Пашинян принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии

Премьер-министр Никол Пашинян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара. Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, на встрече присутствовала и руководитель делегации Европейского союза в Армении, посол Андреа Викторин.

Никол Пашинян подчеркнул, что повестка дня демократических реформ продолжает оставаться в числе приоритетов правительства Армении и добавил, что приверженность властей Армении процессу демократических реформ неоспорима.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся работ по реализации предусмотренного для Армении со стороны ЕС инвестиционного пакета в размере 2,6 млрд. евро. В этом контексте была отмечена важность эффективного претворения в жизнь пакета в 80 млн евро в Сюникской области.

Премьер-министр отметил значение последовательного развития отношений Армения-ЕС и совместных усилий в этом направлении. Он высоко оценил усилия председателя Европейского совета Шарля Мишеля по укреплению взаимопонимания и стабильности в регионе.

В частности, состоялся обмен мнениями о встречах, состоявшихся в Сочи при посредничестве президента РФ, в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета и президента Франции, а также о результатах четырехсторонней видеоконференции 4 февраля и реализации достигнутых договоренностей.

Была отмечена важность обеспечения доступа миссии ЮНЕСКО и международных гуманитарных организаций в зону нагорно-карабахского конфликта с учетом озвучиваемых азербайджанской стороной угроз в отношении армянского культурного наследия и шагов по уничтожению ряда армянских памятников.

На встрече также подчеркнули необходимость полноценного задействования мирного процесса под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ для установления долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и активизации деятельности сопредседателей.