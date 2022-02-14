Консультации с США по антитеррору прекращены по инициативе Вашингтона

Российско-американские консультации по антитеррору прекращены по инициативе США, пока Вашингтон не подает никаких сигналов об их возобновлении. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

"Пока они (консультации - прим. ТАСС) прекращены по инициативе американцев, и поэтому пока сигналов никаких нет о возобновлении", - сказал замглавы МИД, отвечая на вопрос ТАСС.