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Консультации с США по антитеррору прекращены по инициативе Вашингтона

Консультации с США по антитеррору прекращены по инициативе Вашингтона

Российско-американские консультации по антитеррору прекращены по инициативе США, пока Вашингтон не подает никаких сигналов об их возобновлении. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

"Пока они (консультации - прим. ТАСС) прекращены по инициативе американцев, и поэтому пока сигналов никаких нет о возобновлении", - сказал замглавы МИД, отвечая на вопрос ТАСС.

 


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