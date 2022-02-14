В США мужчина с ножом ранил 11 человек

Неизвестный с ножом ранил 11 человек в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико на юго-западе США), его задержали. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба местной полиции в Twitter.

"Служащие полиции расследуют семь возможных мест преступления <...> на фоне сообщений об 11 пострадавших в результате атаки с применением ножа. Все потерпевшие находятся в стабильном состоянии. Подозреваемый, действовавший в одиночку, находится под стражей", — говорится в публикации.

Местный телеканал KRQE News 13 со ссылкой на правоохранительные органы передает, что нападения произошли в нескольких районах города.

Уточняется, что подозреваемый передвигался на велосипеде BMX, в руках у него был большой нож. Нападавшего задержали без происшествий. По информации полиции, подозреваемый совершал атаки в случайном порядке.