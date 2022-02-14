Комиссия НС одобрила кандидатуру Атома Джанджугазяна на пост председателя Аудиторской палаты

Постоянная комиссия НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам одобрила кандидатуру Атома Джанджугазяна на пост председателя Аудиторской палаты.

Как передает «Арменпресс», кандидатуру Атома Джанджугазяна представила фракция «Гражданский договор». После одобрения комиссии вопрос кандидатуры Джанджугазяна будет обсужден на пленарном заседании НС.

Председатель комиссии Геворг Папоян поздравил Джанджугазяна. Он добавил, что в Палате для повышения эффективности ее предстоит проделать огромную работу.

Кандидат выразил уверенность, что в ходе совместной работы со всеми теми силами, которые руководствуются исключительно государственными, общественными интересами, им удастся поднять все государственные институты, в том числе и Аудиторскую палату, поднять ее на другой уровень.