В Туркмении стартовала кампания по выборам президента

В Туркмении с понедельника стартовала избирательная кампания по выборам президента и первый ее этап – выдвижение кандидатов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В соответствии с избирательным кодексом Туркмении, право выдвижения кандидатов принадлежит политическим партиям, зарегистрированным до дня назначения выборов, а также группам граждан.

Политические партии выдвигают кандидатов в президенты на своих съездах. В Туркмении действуют три политические партии – Демократическая партия Туркменистана, Аграрная партия Туркменистана и Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана.

При выдвижении кандидата в президенты Туркменистана группами граждан он должен быть поддержан не менее 10 тысячами подписей избирателей.

Президентом Туркмении может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий и работающий в стране. Президент Туркменистана избирается непосредственно народом страны сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги.

В последний раз выборы президента Туркменистана прошли в 2017 году. Тогда на высший государственный пост в стране претендовали 8 кандидатов.