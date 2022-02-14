Развитие науки и искусственного интеллекта в Армении: какие цели преследует FAST

Фонд науки и технологий Армении (FAST) преследует цель - в течение 5 лет внести Армению в лидирующую группу Индекса искусственного интеллекта, в которой 62 страны. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе организованной фондом встречи-дискуссии на тему «Перспективы развития науки и инновационной экосистемы Армении» с представителями СМИ заявил директор-основатель FAST Армен Оруджян.

По словам Армена Оруджяна, когда они начинали свою деятельность, их задачей было создание экосистемы, инвестирование в науку. Но потом они поняли, что для успеха им нужно применить несколько иной подход, и они стали присматриваться к искусственному интеллекту. «Есть Индекс искусственного интеллекта, состоящий из 62 стран. Когда мы рассматривали искусственный интеллект в 2020-2021 годах, Армении еще не было в этом Индексе. В настоящее время Армения занимает 57-е место, два года назад ее там вообще не было», - отметил Оруджян.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект - это та научная сфера, которая основана не только на расходовании миллиардов. Например, для искусственного интеллекта не нужно много тратить на инфраструктуру. «В это не нужно вкладывать большие средства, что удобно для такой страны с ограниченными ресурсами, как Армения», - сказал Оруджян.

Цель FAST - в течение 5 лет внести Армению в группу Индекса Rising star, в которую сегодня входят такие страны как, Финляндия и Швеция. Для этого нужна серьезная работа. «Очень важно не пребывать в сказках», - подчеркнул Армен Оруджян.

Оруджян очень важным считает привлечение талантов. «Образование является наиболее важным вопросом. Краеугольным камнем всего является образование. Как мы можем развивать науку, если у нас нет этих образованных людей? Это первый шаг», - сказал он, добавив, что фундаментом являются наука и технологии, но основной упор делается на образование.

Однако искусственный интеллект - не единственная область, в которой фонд предоставляет содействие. Фонд проводит много исследований, чтобы понять, где находится Армения, каково ее положение, куда движется мир с точки зрения инноваций, где открываются новые возможности, осуществляется планирование, ориентированное на будущее. «Все это мы делаем для того, чтобы понять, какие конкретные решения нужно принимать, чтобы внедрить в Армении лучший опыт. В связи с этим мы разработали концепции для более чем 50 программ, чтобы попытаться понять, какие программы можно реализовать. Реализован 31 проект, 10 из которых еще находятся в стадии реализации, задействовано 6 000 бенефициаров», - рассказала вице-президент FAST по стратегическим программам Сюзанна Шамахян.

Фонд, чтобы избежать дефицита хороших специалистов, реализует множество программ, связанных с образованием. FAST реализует программы научного содействия стартапам, в которых есть элемент инноваций. Есть также планы по созданию международных мостов. «Чем больше мы будем связаны с разными рынками и географическими регионами, тем лучше. В этом смысле мы смотрим не только на Запад, но и на Азию и Африку, которые являются очень и очень большими рынками», - сказал Шамахян.

Вероника Агаджанян, руководитель программ продвижения исследований FAST, отметила, что довольно важен вопрос финансирования, бюджет на развитие науки сокращен. Хотя в прошлом году было объявлено, что финансирование науки значительно увеличится. Агаджанян подчеркнула, что проблема не только в финансировании.

«Одной из главных проблем в научной экосистеме является то, что очень мало активных ученых», - сказала Агаджанян, отметив, что, так было не всегда, в советское время армянская наука имела гораздо более серьезные результаты.

FAST в этом направлении реализует различные программы содействия.