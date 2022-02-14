Манифестанты освободили мост между Канадой и США

Манифестанты, требовавшие от федеральных и региональных властей отмены ковид-ограничений, покинули мост Амбассадор, который соединяет канадский Виндзор (провинция Онтарио) и американский Детройт (штат Мичиган). Пункт пересечения государственной границы открыт. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP).

В пятницу Высший суд провинции Онтарио выпустил приказ об освобождении дальнобойщиками моста Амбассадор. В субботу к мосту прибыли усиленные наряды полиции, которые начали постепенно выдавливать протестующих против коронавирусных ограничений граждан. 12 человек были задержаны, остальные разошлись.

Акция протеста началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января. Аналогичные акции в минувшие выходные проходили в Торонто, Квебек-Сити, Виннипеге, Эдмонтоне и Ванкувере.

С конца января блокирована канадско-американская граница на одном из контрольных пунктов между провинцией Альберта и штатом Монтана. 7 февраля водители грузовиков перекрыли движение по мосту Амбассадор, по которому транспортируют до 25% всех грузов из США в Канаду. Ежедневно по нему перевозят товары на сумму около 400 млн канадских долларов (315 млн долларов США).