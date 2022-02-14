Армения и Грузия укрепляют сотрудничество в сфере таможенного администрирования

Председатель Комитета государственных доходов РА Рустам Бадасян на Баграташенском таможенном пункте встретил делегацию, возглавляемую руководителем Службы доходов Министерства финансов Грузии Леваном Какавой, прибывшую в Армению с рабочим визитом.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и связей с общественностью КГД Армении, Рустам Бадасян и Леван Какава осмотрели территорюи Баграташенского КПП, ознакомились с условиями должной организации и обслуживания процесса пересечения границы. Было подчеркнуто, что обеспечение беспрепятственного и быстрого перемещения граждан, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, через пограничные пункты пропуска является одной из приоритетных задач таможенных органов двух стран.

Был обсужден ряд важных вопросов. Рустам Бадасян и Леван Какава коснулись вопросов сотрудничества, представляющих взаимный интерес. Было отмечено, что существующие правоотношения двух стран в сфере налогового и таможенного администрирования позволяют осуществлять активное сотрудничество как на двусторонней, так и на международной арене

В ходе встречи стороны подчеркнули важность процесса предварительного обмена электронными данными, связанными с международными перевозками грузов и товаров между Арменией и Грузией, с удовлетворением отметив, что запуск системы планируется в ближайшие недели. Также была затронута необходимость интеграции систем электронных счет-фактур между Арменией и Грузией.

Стороны выразили готовность активизировать действенные шаги в направлении реализации достигнутых договоренностей.