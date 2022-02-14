Специализированные группы МЧС проведут исследования для выяснения возможных последствий

Специализированные группы Сейсмической защиты МЧС с 14 февраля начнут проводить макросейсмические исследования в населенных пунктах северных областей для выяснения возможных последствий землетрясения.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МЧС Армении Анна Багдасарян.

13-го февраля, в 22:25 по местному времени, в 18:25 по Гринвичу, сейсмологическая сеть службы Сейсмической защиты МЧС Республики Армения зарегистрировала землетрясение с географическими координатами 41.19 северной широты и 43.97⁰ восточной долготы, произошедшее у границы Грузии с Арменией, в 16 км к северо-востоку от города Бавра, с глубиной очага в 10 км, магнитудой в 5,2 балла. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов. Землетрясение силой в 4-5 баллов ощущалось в Ширакской, Лорийской, Арагацотнской областях и силой 3 балла в Ереване.