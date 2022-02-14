Подкаст-100 идей: военспецы предлагают новый бронежилет с максимальной защитой, который легче и в разы доступнее

В развивающемся мире иметь армию, вооруженную современным оружием, стало вопросом первичной важности. Наука развивается очень быстрыми темпами, изо дня в день предлагая новые идеи и проекты, которые своей эффективностью позволят минимизировать человеческие потери.

В «Арменпресс-Подкаст» мы беседовали именно о таком достижении в области технических наук, о создании бронежилетов из сверхвысоких наночастиц, авторы которых - победители проекта «100 идей для Армении» - Давид Давтян, Роман Мнацаканян и Артур Агоян.

Один из авторов проекта Давид Давтян рассказал, что во время службы, а также во время войны тяжесть и неудобство бронежилетов заставили его задуматься о таком проекте. Получив данные новых материалов, они приступили к расчетам и проработке первоначального варианта.

«Говоря о бронежилетах, нужно помнить о трех важных моментах. Первое - он должен соответствовать требованиям условий применения, второе - должен быть легким, третье - должен быть не скоропортящимся и водонепроницаемым. Материалы, которые мы собираемся использовать в бронежилете, и композит, который мы собираемся изготовить, в первую очередь долговечны. То есть бронежилеты, предлагаемые на рынке, могут служить лет 5, или чуть больше. В случае предложенной нами версии срок службы будет до 10 лет и больше. Говоря о весе, могу сказать, что на данный момент используемые в нашей армии бронежилеты весят до 5 кг при полной защите, а предлагаемый нами вариант будет весить до 2 кг при максимальной защите. Что касается стоимости, то надо сказать, что она будет соответствовать стоимости бронежилета международного четвертого класса. Мы предложим стоимость всего до 400 долларов вместо нескольких тысяч долларов», - сказал Давид Давтян.

По мнению специалистов, изучив международный рынок, можно сказать, что для того, чтобы быть на нем конкурентоспособным, необходимо соответствие ряду параметров. Решения с новыми методами, использование сверхтвердых материалов, которые они предлагают, позволят выйти на международный рынок, так как будут иметь максимальный результат по сравнению с имеющимися вариантами.

Артур Агоян, другой соавтор проекта, подчеркнул, что очень важно создать цепочку сотрудничества: наука-производство-университеты. «Это модель, которая давно используется в мире, нам просто необходимо использовать эти механизмы, тем более, что в проекте уже проделана достаточно серьезная научная работа, у нас есть ряд положительных отзывов от наших международных партнеров», - сказал Артур Агоян.

Гаянэ Габоян