Дорожный департамент сообщает, что по состоянию на 09:00 14 февраля в Туманяне, Степанаване идет слабый снег, в Иджеване и Ноемберяне - снег с дождем.

Как передает «Арменпресс», в сообщении отмечается, что на дороге Ноемберян-Джуджеван местами гололедица.

Перевал Варденяц труднопроходим для транспортных средств с прицепом. Для движения по перевалу Варденяц водителям транспортных средств с прицепом рекомендуется применять цепи.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.